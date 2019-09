Ki merne eltölteni egy éjszakát egy kísértetjárta börtönben?

Valaha Anglia egyik legrosszabb hírű börtönének számított a Bristoltól nagyjából 32 kilométernyire fekvő Shepton Mallet. Közel 400 éven át, 1610 és 2013 között működött fegyintézetként, ahová a legveszedelmesebb bűnözőket szállították. Most bárki eltölthet a falai között egy éjszakát – írja a brit Metro.

Mielőtt végleg bezárták, a Shepton Mallet C kategóriás börtön volt, ahol olyanok is töltötték a büntetésüket, akiket életfogytiglanra ítéltek. A legrosszabb a XVII. – XVIII. században volt a helyzet, amikor az embertelen körülmények között tartott, gyakran éheztetett foglyokat folyamatosan himlő, és más járványok tizedelték. Később, 1889 és 1926 között halálos ítéleteket is végrehajtottak a börtönben.

Az fegyintézetben most egy civil szervezet tart túrákat, amiket csak a bátraknak ajánlanak. A börtön falai között állítólag rengeteg kísértet mászkál. A cellaajtók néha maguktól nyílnak és csukódnak, gyakran hallatszik súlyos léptek visszhangja az üres folyosókról, sőt, néha még látni is lehet a kísérteteket.