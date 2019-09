Elindult a Való Világgal kevert Éden Hotel, a Love Island

View this post on Instagram

Hölgyeim, Patrik csak rátok vár! 😇 Többet is megtudhatsz vasárnap 21:05-től a Love Island első részéből az RTL Klubon! ❤️ #loveisland | #loveislandhu

A post shared by RTL Magyarország (@rtlmagyarorszag) on Aug 31, 2019 at 3:00am PDT