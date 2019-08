Magyar fotóst is megihletett az égő Amazonas

Szó szerint lángol a Föld tüdeje.

Az egész világot sokkolta az Amazonasban tomboló tűzvész. A brazil őserdő júliusban ezer négyzetkilométernyinél is több erdőt veszített el az erdőirtások következtében, de a tűz, amit már az űrből is látni lehet, még egy ennél is nagyobb tragédiát sejtet.

Az ügyben többen megszólaltak már, a brazil elnök, Jair Bolsonaro a civileket gyanúsította a gyújtogatással és politikai haszonszerzést lát a dolog mögött, Emmanuel Macron viszont úgy fogalmazott, hogy az erdőtűz nemzetközi válsághelyzetet jelent.

Borsi Flóráról akkor írtunk legutóbb, mikor az engedélye nélkül másolták le az egyik képét egy filmplakáthoz.

Most a Facebook-oldalán tett közzé egy képet, amely az őserdő tragédiáját illusztrálja, rávilágítva arra, hogy a mostani erdőtűznek pokoli következményei lehetnek a bolygó jövőjére nézve.