Óriási büntetésre számíthat a nő, aki lefilmezte az őt szexuálisan zaklató, perverz férfit

Kemény, akár 45 ezer eurós (14,5 millió forintos) pénzbírságot kaphat Franciaországban egy nő, aki egy vonaton lefilmezte, ahogy az egyik utastársa nyilvánosan maszturbál – írja a brit Metro.

A 37 éves Natacha Bras egy Párizsból Poitiersbe tartó vonaton utazott június 22-én, amikor azt vette észre, hogy egy férfi egy távolabbi helyről közelebb ült hozzá. Az idegen ringyónak nevezte a nőt, majd a nadrágjába nyúlt, és maszturbálni kezdett.

Bras, aki egy szexuálisan bántalmazott nőket segítő szervezet alelnöke, videóra vette a férfit, a felvételt pedig megosztotta a Twitteren. Később arról is készült felvétel, hogy a férfi követi a nőt, a mosdó felé. Bras azt mondja, úgy érezte, a videózás az egyetlen, amivel talán megvédheti magát.

Amikor a nő feljelentést tett a férfi ellen, kiderült, hogy a videók posztolása miatt, őt is megbüntethetik, a zaklatója személyiségi jogainak megsértéséért. Ráadásul, míg ő akár 45 ezer eurós büntetést kaphat, addig a férfi számára harmadannyi, vagyis 15 ezer euró a legmagasabb kiszabható büntetés.

Paris > Poitiers en TGV ( soit environ 1h15) avec un mec qui change de place et s’assoit en face de moi, me regarde et qui se masturbe… y’a encore du boulot! Pas de raison de ne pas pas l’afficher alors je mets la vidéo ici! (La plus soft des vidéos disons) pic.twitter.com/FUyPPAJ7ff

— Natacha Bras⭐️ (@Onlygold20) 2019. június 22.