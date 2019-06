Tudtad, hogy Idris Elba kidobóként dolgozott?

Most meglátogatta egykori munkahelyét.

Amikor Idris Elba a Saturday Night Live-ot vezette, a nyitó monológjában elmesélte, hogy amikor először felköltözött Angliából Amerikába, sokáig biztonsági emberként dolgozott.

Nagyjából 20 évvel ezelőtt egy épületben nem messze innen a Broadway-on – nem színészként, hanem ajtónállóként. Kidobó voltam a Carolines Comedy Clubban a 49. és a Broadway sarkán.

Most hosszú idő után meglátogatta egykori munkahelyét vendégként, megtekintve egy stand up comedy műsort, sőt, még régi ismerősökre akadt a dolgozók között, számol be róla a PageSix.

Nagyon szívélyes volt mindenkivel, meg nagyon laza. Dumált néhány dolgozóval, akivel még mindig itt dolgoznak azóta, hogy ő már nem.

A színész egy szelfit is készített a fellépő komikussal, amit az megosztott az Instagramján.

Kiemelt kép: Taylor Hill/FilmMagic