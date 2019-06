Kunovics Katinka 60 kilót adott le 10 hónap alatt

A nemrég újraalakult Romantic énekesnője nagyon megváltozott. Kunovics Katinka kevesebb mint egy év alatt, egy átlagos nő súlyát fogyta le.

Igaz, az átalakulásnak nem a legegészségesebb módját választotta. Sportolni például egyáltalán nem sportolt, neki az ételmegvonás segített. Emiatt vitaminhiánya van, a hirtelen fogyás pedig a bőrét is megviselte, amit korrigáltatni szeretne. Ennek ellenére most elégedett magával. Csak attól fél, hogy visszahízik, hiszen korábban volt már rá példa.

Az édességeket abszolút elhagytam. Félek is, hogy visszajönnek a kilók, úgyhogy nem eszem cukrot azóta sem. Meg egyébként is szeretek enni, de ezt próbálom elnyomni magamban. Félek, mert korábban már megtörtént, visszakúsztak a kilók, ezért most a megtartás a legfontosabb