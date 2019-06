Most már minden rendben, itt az alsónadrág, ami semlegesíti a fingszagot

Hihetetlen, hol tart már a tudomány.

Tudta, hogy egy ember átlagosan tizenötször szellent egy nap? A jelenség teljesen természetes, az élet velejárója, gyerekdumák kiapadhatatlan humorforrása, de akárhogy is, nem éppen kellemes a gázfelhőcske hatómezejében lenni. De nem kell tovább szenvedni a babgulyás után: itt a fingszag-semlegesítő alsónadrág.

A Flat-D Innovations által kifejlesztett termék gyakorlatilag egy aktív szénnel készült betétrész, ami az alsónadrág vagy a bugyi megfelelő részére ragasztva magába szívja a kellemetlen szagokat, mint egy szivacs a vizet. A cég honlapján azt állítja, hogy a szagtalanító hatás nem romlik a mosások során – merthogy a termékből van eldobható és mosható, többször használatos verzió is – és hogy mindezzel együtt az anyag olyan vékony, könnyű és légáteresztő, hogy a viselőjének fel sem tűnik. A cég kiemeli azt is, hogy a terméket alaposan tesztelték piacra dobás előtt, és semmilyen egészségügyi veszélyt nem jelent a viselése, nem válthat ki allergiás reakciót vagy bármi mellékhatást.

És mielőtt valaki viccnek hinné a dolgot: a Flat-D nem holmi felesleges piperecikkeket árusít, sokkal inkább egészségügyi segédeszközöket, ez a terméke is az IBS, Crohn-betegség, vagy ételallergiák miatt szenvedőkre céloz, és további termékeivel is a hasonlóan kellemetlen tünetektől szenvedő betegeknek segítenének, árulnak például sztómazsák-takaró tasakot, ami szintén a kellemetlen szagok kiszivárgása ellen véd. És úgy tűnik, a termékek működnek, legalábbis akad pár nagyon boldog felhasználó visszajelzés a honlapon és az Amazonon is.

Kiemelt kép: Flat-D