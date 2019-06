Egy 16-os fürdőruhát rendelt magának az anyuka, de nagyon meglepődött, mit szállítottak ki neki

A 29 éves brit anyuka, Katrina Harradine a Boohoo nevű webshopból rendelt magának egy teljesen átlagosnak számító, 16-os méretű (UK-skála szerint) bikinit. Az anyuka viszonylag hamar meg is kapta a csomagot, de már a küldemény kibontásakor észrevette, hogy valami nincs rendben. Az online áruháznál valamit nagyon elnézhettek, mivel a nő nem egy 16-os fürdőruhát kapott, hanem két 8-as bikinit.

Hey @boohoo_cshelp did y’all run out of size 16 bikini bottoms so send me two size 8’s as a maths joke?? I actually wish I was kidding! pic.twitter.com/3I95pV7Slu

— Katrina (@misswotless1) June 5, 2019