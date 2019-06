A bicikliúton autózott, hogy onnan üvöltse le az úton kerekező bicajosokat

Az ausztrál férfi erről videót is készített, amit megosztott közösségi oldalán. A bíróság most jól meg is büntette.

Egy ausztrál bíróság 1250 dolláros, azaz nagyjából 250 ezer forintos pénzbüntetésre ítélt egy 27 éves férfit, mert a bicikliúton autózva üvöltözött két kerékpárossal, akik a bicikliút melletti úton haladtak – jelentette a helyi sajtó. Thomas Harris idén januárban videózta le tettét, amit aztán az Instagramon osztott meg. A videó nagy sikert aratott, és több autós Facebook-oldalon is újraosztották. A bíróságon elhangzott, hogy a felvételt több, mint hárommilliószor nézték meg. A videón látni, ahogy Harris a Sydney-től délre található Jamberoo város közelében a kerékpárosok és gyalogosok számára kialakított úton autózik, majd a lehúzott ablakon át szidja a két bicajost, akik egymás mellett haladnak az úton. A férfi káromkodásokkal tarkítva érdeklődött tőlük, mégis mi értelme olyan sok pénzt elkölteni a bicikliutak megépítésére, ha nem használják azokat. Australian of the Year 🙌Credit: Thomas Harris Közzétette: Take The Piss Geelong – 2019. január 27., vasárnap Bár több kommentelő is felvetette, hogy a kerékpárosok megsértették a közlekedési szabályokat, amikor az úton kerekeztek, a helyi rendőrség közölte, hogy nem ez a helyzet – írta az Illawara Mercury című helyi lap. A helyi szabályok szerint a bicajosok haladhatnak egymás mellett a közúton, ha másfél méternél többet nem foglalnak el, és csak akkor kötelező használniuk a bicikliutat, ha az egy kijelölt kerékpárút. Az út, amire Harris ráhajtott, azonban egy shared path, azaz gyalogosok és kerékpárosok által közösen használható út, és a kerékpárosoknak nem kötelező azt használniuk. A két bicajos egyébként két szolgálaton kívüli rendőr volt. Harris ellen végül vezetés közbeni mobilozás, sértő beszéd és a kerékpárúton való autózás miatt emeltek vádat. A férfit mindhárom vádban bűnösnek találták, és 1250 dolláros pénzbüntetésre ítélték. Azonban sokan voltak, akik szemében Harris hőssé vált, és a GoFundMe online adománygyűjtő oldalon négyezer dollárt gyűjtöttek össze a számára, hogy ki tudja fizetni a jogi költségeket. A férfi ügyvédje elmondta, hogy Harris az egész összeget végül jótékony célokra ajánlotta fel.