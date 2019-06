Lehet-e a puncit súllyal edzeni?

Ma már kaphatók az úgynevezett vaginálsúlyok, ebben a témában kaptunk olvasói kérdést, és ha neked is van olyan kérdésed, amit szeretnél feltenni egy szexuálterapeutától, ha esetleg anatómiai vagy működésbeli gondod van, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Az egyik barátnőm az elmúlt hetekben beszerzett valami olyan, vibrátorra hasonlító eszközt, ami elvileg súlyokkal edzi a punciját. Arról, hogy valaki több kilónyi súlyt is meg tud tartani a nemi szervével, illetve a gésa golyókról már hallottam, azt szeretném megkérdezni, hogy ez valóban hatékony lehet? Van-e értelme és mennyire befolyásolja a hüvelyi orgazmust?

Az olvasói levelet Arankától kaptuk, akinek természetesen álnevet adtunk.

Az intimtorna is elég lehet súlyok nélkül

A meglazult medenceizmokra jó hatással lehet a terület direkt tornáztatása, a súlyokkal kiegészített hüvelybe való kütyük pontosan erre valók. A lényegük az, hogy be kell illeszteni a segédeszközt a hüvelybe, ez a része valóban olyan, mint egy vibrátor vagy csiklóizgató, a súlyokat rá kell erre akasztani. Általában többféle súlyt adnak és több hetes programról van szó, azonban mindenkit óvnék az azonnali használatától. A nőgyógyászati kivizsgálás elengedhetetlen, és ha ő azt javasolja, bizonyosan segíthet az állapoton, akkor is érdemes elvinni neki személyesen és megmutatni, hogy a megfelelő méretet együtt állítsák be. Ezek nélkül csak úgy megvenni és használni, sérüléssel, fájdalommal is járhat. Mivel legalább 15 percen át meg kell tudni tartani a súlyokat naponta többször is, nem mindegy, mekkora méretet vásárolunk.

A szülés utáni állapoton és az inkontinencián segíthet a súlyokkal elállott intim eszköz, viszont ugyanezt el lehet érni rendszeres intimtornával vagy a Kegel-gyakorlatokkal.

Ezeket a gyakorlatokat megtalálni az interneten is, de a legjobb ezt egy pár napos tréningen elsajátítani. Aki nehezen jut hozzá az otthonában ilyen tréningekhez, megvásárolhatja a Kegel gyakorlatokról szóló könyvek valamelyikét, és napi szintű gyakorlással otthon is megoldható a medenceizmok tornáztatása. Rengeteg sport, a már említett szülés is a feszesebb hüvelyizmok ellen dolgoznak, ezért is jó, ha nem feledkezünk meg arról a területről sem. Vannak olyan betegségek, amikkel együtt önállóan nem ajánlatos használni, ezt is mindenképpen orvossal kellene megbeszélni, hogy aranyér esetén, vagy Crohn-betegségnél, PCOS, endometriózis, méhpolip, ciszták esetén mennyire ajánlott az úgynevezett vaginálsúlyok használata.

A meglazult hüvelyizmok ellen rendszeres tornával, odafigyeléssel sokat lehet tenni, és az valóban igaz és alátámasztott tény, hogyha a medenceizmokat rendszeresen mozgatjuk, akkor a terület vérbőségét segítjük, ami jó hatással lesz a belső szervekre, a regenerálódásra. Ezzel együtt pedig az orgazmusra is, de csak akkor, ha fejben is rendben minden. Az orgazmus folyamata reflexszerűen működik, nem elég, ha szorosak az izmok, de kétségtelen, hogy hozzásegíthet az élményhez. A hüvelyi orgazmust is meg lehet tanulni, a test átszoktatásával: szexterápián a csikló izgatásával megélt orgazmust szoktatjuk át a hüvelyi orgazmusra, ennek van egy speciális terápiája. Tehát ezt inkább szexterápia oldaná meg, kiegészítve az intimtornával, mintsem a vaginálsúlyokkal edzés.

