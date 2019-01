Túl erősen nyúl a csiklómhoz

Van, hogy hiába minden gesztus, a partner nem akar érteni a jelzésekből, viszont a másik sem szeretné őt megbántani. Hogyan lehetne okosan rávenni a szerelmünket arra, hogy változtasson a szexuális mozdulatain? Ehhez ad segítséget szexuálterapeuta szakértőnk, aki várja a további olvasói kérdéseket a szexualitás témakörben.

A pasimmal másfél éve vagyunk együtt, és a kezdetektől fogva úgy nyúl hozzám néha, hogy majdnem szívinfarktust kapok. Minden más jól működik köztünk a szexben, csak kézzel nem tud úgy hozzám érni, hogy az nekem izgató legyen. Már jeleztem neki a kezemmel, hogy ez nem jó, csinálja máshogy, és azt is megtettem, hogy arrébb ugrottam, amikor hirtelen belekapaszkodott a csiklómba. Beszéltünk is róla, hogy a finomabb mozgásokat jobban szeretném, és az is jól esne, hogy később nyúlna a puncimhoz, nem azonnal csókolózás közben. Hogyan mondjam meg neki, hogy ezt ne csinálja? Ő 31 éves, én 27 vagyok.

Hogyan lehet megfelelően kommunikálni, mire vágyunk, mi nem esik jól?

Vannak emberek, akiknek igen nehéz megmondani, hogy hogyan lenne jó bizonyos érintés, ez függ attól is, mennyire van jóban önmagával. Azok, akiknek nehezükre esik hallani, hogy valamit máshogyan kellene csinálniuk a szexben, általában valamiért nagyon meg akarnak felelni az ágyban, és kudarcként élik meg a beszélgetést. Kétféle módon lehet egyértelműen kommunikálni, hogyha valami nem jó, és az a jobbik eset, ha valaki tisztában van vele, hogy szólnia kell, meg is teszi, de süket fülekre lel. Az egyik kommunikációs forma a nonverbális kommunikáció, amikor beszéd helyett a testünkkel, gesztusokkal mutatjuk meg, mit szeretnénk. A másik pedig a verbalitás, szemtől szemben akár szex közben is meg lehet beszélni, hogyan esne jól az izgatás.

Általános hibaként tekinthető, amikor az egyik fél csókolózás közben azonnal a lényegre tér, kihagyva minden más területet. A sorrendben fontos szerepet kap a mellek simogatása, izgatása, nyaldosása, a test egyéb területeinek csókolgatása, és csak utána következhet a csikló.

Akkor is, ha gyors szexre vágyunk, és lezavarjuk az egészet tíz perc alatt a kocsiban. A legtöbbször az a probléma, hogy túlzottan kiszámíthatóvá válik a szex, és ez idővel biztos garancia arra, hogy unalmas lesz. Éppen ezért is fontos megtalálni a módját annak, hogy ne csak meghallja, hanem meg is értse a partner, amit mondani szeretnénk, sőt, együtt, kreatívan kitaláljuk, hogyan csináljuk. Viszonylag fiatal kapcsolatban is előfordul, hogy a megszokott sémát, pózokat követik a párok, mert fáradtak, lusták, vagy mert nem igazán kívánják a szexet, csak belemennek a másik kedvéért.

A korábbi partnerekkel megélt szexuális cselekvések is befolyásolják, hogyan nyúlnak hozzánk, lehetséges, hogy olvasónk szerelme korábban olyan nővel találkozott, aki pont azt igényelte, hogy erősen és gyorsan nyúljanak a csiklójához. Ezért is van az, hogy a szexet külön mindenkivel meg kell tanulnunk, ehhez pedig az alábbi játékot javaslom:

Együtt állítsanak össze egy szexuális kívánságlistát.

A listára kerüljön fel minden vágy, fantázia: helyszín, szexuális segédeszköz, fehérneműk, beöltözés is akár.

Közösen beszéljék meg, mit próbálnának ki együtt,

és mindegyik tételhez írják oda 1-től 5-ös skálán, hogy mennyire akarják kipróbálni (5 a nagyon, 1 a semennyire).

Ezen a listán legyen ott az is, amit olvasónk szeretne: finomabban, lassabban érintse a csiklóját a fiú, azaz hosszas előjáték, teljes test végigcsókolása, a csiklót körbe-körbe simogassa.

A listára természetesen azokat érdemes felírni, amiken szeretnénk változtatni, de direkt a másik arcába nem akarjuk mondani, mi az, amiben számunkra rossz az ágyban. Amikor megtörténik a próba, és sikerül elérni, hogy a vágyott közeledési móddal történjen a szex, közben mindenképpen adjunk visszajelzést a másiknak: ez finom, ez nagyon jólesik, soha ilyen finoman még nem nyúltál hozzám, ez nagyon felizgat. Ezeket bátran mondjuk szex közben más alkalmakkor is, hiszen ezek azok a visszajelzések, amiknek köszönhetően a partner megismerheti a testünk működését.

A nonverbális kommunikációnak pláne van jelentősége szex közben, ha valami nem esik jól, elhúzódással, a partner kezének arrébb tolásával, vagy azzal a módszerrel, hogy megmutatjuk neki a saját kezünkkel vezetve a kezét, hogy mit szeretnénk. Ha ezek nem működnek, ahogyan olvasónknál sem ment, érdemes a listás-fantáziálós játékot kipróbálni.

