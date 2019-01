Az év eddigi legmerészebb tolvaja egy rendőrautó kék lámpáit lopta el

A brit közlekedési rendőrség (BTP) nagyon szeretne megtalálni egy fiatalembert, aki könnyedén pályázhat az ország legmerészebb tolvajának címére. Mint írták:

És fotókat is közzétettek az őket érdeklő férfiról, aki egy rendőrautóról származó kék villogóval a vállán látható, ahogy látszólag büszkén és boldogan sétál a zsákmánnyal az utcán.

No lighty no likey 🚨

We believe this man can help our investigation into the theft of police lights from a car in Sunderland. Recognise him? Get in touch by texting 61016.https://t.co/Sx6BQ3PZRI pic.twitter.com/TovCAKHZvv

— BTP Tees Valley (@BTPTeesValley) January 10, 2019