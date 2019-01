Jim Carrey berágott Louis C.K.-re, lerajzolta előkapott pénisszel

Ha esetleg érdekel, hogy mi lehet mostanában Jim Carrey-vel, akkor a Twitter-fiókja alapján rengeteget fest és rajzol, sőt, újabban mindenféle bizarr rajzokkal és festményekkel szokott véleményt nyilvánítani, például politikáról. Mondjuk ezek többnyire amolyan nem túl bonyolult, egyszerű politikai kommentár, legutóbb például azért foglalkoztunk vele, mert Donald Trumpot egy szamár seggeként ábrázolta.

Most éppen Louis C.K.-re reagált, aki elkezdett új anyagon dolgozni és stílszerűen váratlanul megjelenni a Comedy Cellar színpadán, a közönség beleegyezése nélkül, és a kiszivárgott anyag alapján éppen megérkezett a nyavajgó vénember korszakába, és főleg “ezek a mai fiatalok” poénokat tol. Az egyik ilyen a parklandi mészárlást túlélő gyerekekről szól, mondván csak azért, mert túléltek egy tömeglövöldözést, még nem lesz érdekes a perspektívájuk. Ezzel arra utal, hogy több, a tragédiát túlélő fiatal srác összefogott és a szigorított fegyvertartás mellett kezdett el kampányolni, hogy másnak ne kelljen keresztül mennie hasonló tragédiákon. Erre reakcióként Carrey úgy döntött, hogy rajzol egy óriás Emma Gonzalezt, aki a támadás talán legismertebb túlélője és a mozgalom arca is lett, mellé pedig egy miniatür Louis C.K.-t, és ha közelről kinagyítva megnézzük, akkor a pénisze is elől van, utalva ezzel a szexuális zaklatásaira, amivel tavaly lebukott.



Kiemelt kép: Matt Winkelmeyer/Getty Images, Palm Springs International Film Festival