Pár nappal karácsony előtt tette utcára kutyáját egy szívtelen gazdi

Szívszorító videót tett közzé a legnagyobb brit állatvédő szervezet, az RSPCA. Egy utcai kamera rögzítette Stoke-on-Trent városában, néhány nappal karácsony előtt, ahogy egy férfi kiteszi az utcára fiatal, Staffordshire bull terrier fajtájú kutyáját – írja a Mirror.

A felvételen az látszik, ahogy a szívtelen férfi a kidobja a kutyus ágyát a járdára, majd amíg az állat kicsit távolabb megy, visszarohan az autójához és bevágódik a volán mögé. A kutya könnyedén utolérte a gazdit a kocsinál, ám hiába kérlelte, a férfi nem engedte beszállni, hanem a gázba taposott és elhajtott.

CCTV shows moment dog is abandoned at side of road right before Christmas pic.twitter.com/eWLewvUr2A

— The Independent (@Independent) 2018. december 24.