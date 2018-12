Aquaman úgy néz ki, mint egy kétméteres, nagyon szőrös kislány

Jason Momoa, az Aquaman című film sztárja legutóbb a The Project tévéműsor stúdiójába látogatott el, ahol az ausztrál akcentus elsajátításáról is beszélgetett a műsorvezetőkkel, mellette még aktuális filmjét is promózta kicsit. Momoa látványára azonban senki sem készülhetett fel eléggé: a színész dupla copfban, virágokkal a nyakában és rózsaszín hajgumikkal ült le a székébe.

Lényegében úgy festett, mint egy kétméteresre nőtt, nagyon szőrös kislány.

A vizuális büntetés alább tekinthető meg, ez lesz mostantól a kedvenc 320 másodperce:

Kiemelt kép: Facebook