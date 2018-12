Gordon Ramsay 3 méteres fával és egy városnyi ajándékkal ünnepli a karácsonyt

Gordon Ramsay, a világhírű skót sztárszakács meglehetősen luxus körülmények között tölti a karácsonyt, bár ennyi tévéműsorból és eladott könyvből nyilván telhet is ilyesmire. Ő maga posztolt egyébként egy fotót saját Instagram oldalára, ahol lánya, Tilly Ramsay áll a karácsonyfa előtt a család egyik négylábú kedvencével:

Ramsay nagyon humorosan oda is írta, ugyan találják már ki a követők, hogy ki főzi az ünnepi kaját. A háttérben abszolút feltűnésmentesen meghúzódó ajándékcsomagok láttán nehéz elhinni, hogy nem egy egész városnak szánják a sok csomagot, hanem saját maguknak.

A sztárséf másik lánya, Holly Ramsay is pózolt egyet a karácsonyfa és az ajándék-rengeteg előtt, sőt mindjárt két fotóval. A második képen a család valahányadik házi kedvence is feltűnik, egy macska — és még egy hasvillantás is belefért a fotóba:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Holly Ramsay (@hollyramsayy) által megosztott bejegyzés, Dec 11., 2018, időpont: 12:11 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Dave M. Benett/Getty Images