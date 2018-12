A svéd tetovált lány beöltözött Claire Underwoodnak a Fashion Awards-on

A svéd Noomi Rapace-re még a Tetovált lány svéd verziójából figyelhettünk fel, olyannyira, hogy amikor az amerikai verziót előkészítették, fel akarták kérni annak is a főszerepére, de láthattuk a Prometheus-ban, és a Sherlock Holmes 2-ben is azóta az erős arcélű színésznőt. Ő is jelen volt a londonban rendezett The Fashion Awards-on, ahol mintha látszólag beöltözött volna Claire Underwoodnak a Kátyavárból, hála világosított hajának. Amennyiben előzménysorozatot szeretnének, meg is van a hiteles ikertornya a karaktert játszó Robin Wrightnak.