Így néz ki a Föld legszexibb férfija egy virágos fotófal előtt

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, a People magazin idén már 34. alkalommal választotta meg az év legszexibb férfiját, aki 2018-ban nem más lett, mint Idris Elba. És, hogy ez tulajdonképpen mit jelent? Hát azt, hogy nagyon sokat fogunk hallani mostanában a brit színészről.

Itt van például rögtön a Londonban megrendezett Evening Standard Theatre-díjátadó, amin természetesen Elba is részt vett, sőt, be is állt rögtön a virágos fotófal elé, hogy csináljanak róla pár fotót.

Íme az eredmény:

Kiemelt kép: Karwai Tang/WireImage/Getty Images