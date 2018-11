Még Katalin hercegné is belepirult, amikor találkozott 2018 legszexibb férfijával

A People magazin 34. alkalommal idén is megválasztotta a legszexibb férfit, aki Idris Elba lett. A brit színész a második színes bőrű férfi a legszexibbek listáján az elmúlt több mint három évtized alatt. De ki az az Idris Elba, aki tényleg annyira szép férfi, hogy még Katalin hercegné is belepirult, amikor találkozott vele?

1985 óta minden év őszén megválasztja a People magazin a világ legszexibb férfiját, aki idén egy brit színész, Idris Elba lett. Elba valójában már rég megérdemelte volna ezt a titulust, de most hogy végre meg is kapta, ideje megnézni, hogy ki ő, és miért érdemes megismerni annak is, aki eddig még csak nem is hallott erről a gyönyörű emberről.

Kezdjük azzal, hogy Idris Elba nem csak szép, de mindenhez ért. Mindenhez IS:

színész,

producer,

zenész,

DJ,

van egy saját ruhamárkája,

és profi kick-boxoló.

És lehet, hogy nem ő csinálja a legjobb zenét, de már hang nélkül is öröm nézni őt a DJ-pult mögött:

A 46 éves Elbát egyébként leginkább színészként ismeri a világ, főként az HBO Wire/Drót című sorozatából ismerhetik, de szerepelt a Thor– és Bosszúállók-filmekben, illetve ő volt Nelson Mandela a Hosszú út a szabadságig című filmben, mostanában pedig a Luther című sorozatban lehet őt látni.

Elba a People magazinnak adott interjújában elmondta, hogy amikor megtudta, hogy ő lett az idei év legszexibb férfija, belenézett a tükörbe és azt mondta tükörképének:

Igen, tényleg elég szexi vagy ma.

Hozzátette, hogy egyébként elég jó önbizalomnövelő hír volt számára ez a cím, pláne azok után, hogy elmondása szerint gyerekkorában, amikor magas volt és vékony, és még Idrissa Akuna Elba néven ismerték őt, akkor elég sokat piszkálták társai. De aztán bajszot növesztett, megizmosodott és saját bevallása szerint emiatt menő is lett.

Ha épp nem egy filmben vagy sorozatban játszik, akkor saját ruhamárkájával foglalkozik, vagy Ibizán DJ-zik, esetleg az esküvőjét szervezi 29 éves menyasszonyával, Sabrina Dhowréval, aki modellkedik. Ezt megelőzően már kétszer is volt házas – 1999 és 2003 között Hanne Kim Nørgaard volt a felesége, majd Sonya Nicole Hamlin, akivel 2006-ban mindössze 4 hónapig tartott a házassága. Első feleségétől 2002-ben született egy lánya, Isan, 2014-ben pedig akkori barátnőjétől, Naiyana Garth-tól született egy fia, Winston.

Ja és amúgy az elmúlt egy évben profi kick-boxolóvá is képezte magát – a Discovery Channel forgatott vele egy dokumentumfilmet, amiben azt követhetjük végig, hogyan lesz belőle profi versenyző. Ehhez persze hozzátartozik, hogy nem a nulláról kezdte, mivel korábban kick-box edzőként is dolgozott.

Ezek után tényleg nem érdemes csodálkozni azon, hogy évekkel ezelőtt, amikor Katalin hercegné találkozott ezzel a gyönyörű és tehetséges emberrel, konkrétan belepirult a látványba:

Egyáltalán nem mellékesen egyébként Idris Elba épp most forgatja a Halálos iramban-filmek spinoffját, a Hobbs and Shaw-t, amiben együtt játszik 2016 legszexibbjével, Dwayne Johnsonnal és Jason Stathammel, mert még nincs elég film, amiben csupa szép férfi szerepel.

