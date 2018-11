Egy mélytengeri halász minden nap kifogja a rémálmát – FOTÓ

Egyszerre lenyűgöző, rémisztő és gyomorforgató annak az orosz halásznak a Twitter-oldala, aki hobbit csinál abból, hogy posztolja a legijesztőbb mélytengeri lényeket, amik a hálójába akadnak. Vannak helyek a földön, amelyekről nagyon ekveset tudunk, ilyenek például a tengerek mélyén fekvő, sötét területek, ahova szinte egyáltalán nem jut el fény. Akármilyen hihetetlen, de az ilyen zord körülméynek között is élnek élőlények. Ezeknek az élőlényeknek csinált saját oldalt Роман Федорцов, aki nagy lelkesedéssel mutatja a legújabb fogásait, sőt, olykor vicces leírásokkal látja el a posztokat.

Figyelem nagyon erős képek következnek.

I hope you’re not eating at this moment) Надеюсь Вы не кушаете в данный момент) pic.twitter.com/VqBeXAPp1E

When you drink to much coffee

Когда выпил слишком много кофе pic.twitter.com/s47oSEwY5A

