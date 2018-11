Tévedtünk: van visszataszítóbb Meghan Markle-ék tortaszobránál

Mi is beszámoltunk róla, hogy a napokban megrendezett birminghami tortakiállításon bemutattak egy életnagyságú Harry herceget és Meghan hercegnét ábrázoló tortát, amely inkább volt visszataszító, mint jó. Azt hihettük volna, hogy ezzel meg is találtuk a hét legszörnyűbb posztját, ám ekkor jött Mihalik Enikő és simán befurakodott az első helyre.

Az történt ugyanis, hogy a magyar modell egy arckezelésen vett részt, amivel önmagában természetsen semmi gond nincs, azzal már inkább, hogy ennek minden pontját dokumentálta és megosztotta Instagram-sztoriban, köztük például az arcáról eltávolított tubusnyi elhalt bőrt.

Kösz elhalt bőr

– olvasható Mihalik bejegyzésén, amihez csak annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy:

:(

Kiemelt kép: Gotham/Getty Images