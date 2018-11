Amy Schumer egy horrorfilmhez hasonlította terhességét

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Amy Schumer és férje, Chris Fischer első gyermeküket várják, amit a humorista-színésznő Meghan Markle fotójával jelentett be. Schumer egyik előadása során most arról mesélt, hogy azért annyira nem tetszik neki a terhesség.

Legalábbis, ami az első trimeszter illeti, sőt, gyakorlatilag egy horror filmhez, egészen pontosan a Hetedik című film egyik jelenetéhez hasonlította azt.

Nem tetszik. Nagyon kemény terhességem volt eddig

– mesélte Las Vegas-i közönségének Schumer, akiknek azt is elárulta, hogy még körülbelül hat hónapja van hátra, így gyermeke várhatóan május környékén fog megszületni.

Kiemelt kép: Astrid Stawiarz/Getty Images