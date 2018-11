Takarom a hasam szex közben

Harmincnyolc éves nő vagyok, két gyerek édesanyja, és a testem már nem a régi. A szülések miatt kötényhasam lett, és próbáltam már mindenféle diétát, mozgást, de nem tudok ettől megszabadulni. Az évekkel a combom és a fenekem is nagyobb lett, mint volt és eléggé zavar. Amikor a férjemmel szeretkezünk, rákészülök, és úgy takargatom magam, hogy ne lássa a hasamat. Vagy felveszek valamit, ami eltakarja, vagy olyan pózokba csináljuk, amiben nem lát rá a hasamra. Ha mégis, akkor behúzom, de képtelen vagyok élvezni a szexet, folyton csak arra gondolok, hogy takargassam magam. A férjemtől időnként megkérdezem, hogy zavarja-e, hogy ilyen a hasam, illetve, hogy szerinte is megváltozott-e a testem a szülések után. Igyekszik diplomatikus választ adni, de látom rajta, hogy őt is zavarja. Már a plasztikai műtéten is gondolkodtam, de ezt anyagilag nem engedhetem meg.