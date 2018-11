Eltelt tíz év és nem tudom őt elfelejteni

Minden beteljesületlen szerelem képes építeni a jellemünket, de csak akkor, ha felismerjük, miért érezzük azt, amit. A viszonzatlan szerelmek legfőbb jellemzője, hogy sokszor a vágyódásunk tárgya nem is tud az érzelmeinkről, de olyan is akad, hogy valaki az egyik exébe szerelmes még évek múltán is. Olvasói levélre válaszolunk, és ha te is jártál már így, írd meg nekünk az igyjartam@24.hu email címre.

Túl vagyok egy viszonylag könnyű váláson, fiatalok voltunk és túl korai volt. Utána nagyon sokáig egyedül voltam, majd belépett az életembe egy lány, akitől olyan szeretetet kaptam, amit még soha. Nyolc év korkülönbség volt köztünk, lehet, hogy ennek is betudható a rajongása felém. Sajnos úgy alakult az életem, hogy jöttek az anyagi gondok, és úgy voltam vele, hogy nem akarom őket megosztani, ezért szakítottam vele. Nem volt veszekedés, csak szétmentünk. Múlt az idő, és a köztünk lévő földrajzi távolság is nőtt. Mindketten továbbléptünk. Eltelt majdnem tíz év, de nem tudom elfelejteni azt a lányt, akitől olyan sokat kaptam érzelmileg. A neten időről időre megkeressük egymást. A levelet Jenőtől kaptuk, akinek álnevet adtunk, és aki a beteljesületlen szerelemről írt nekünk. „Jelenleg kapcsolatban élek hét éve, van egy nevelt gyerekem és egy közös gyerekünk is született a párommal. Sok problémánk van, főleg anyagiak, de mégsem ez a fő gondom. A párom nem az a fajta, aki szereti kimutatni az érzelmeit, és ez nekem hiányzik. Ezeket a netes megkereséseket ő nehezen bocsátja meg, sajnos általában lebukom. A családom nem akarom elveszíteni, de nem értem, hogy miért keressük még mindig egymást azzal a lánnyal, nem értem, mi az a kapocs, ami még mindig összeköt minket.” Mit lehet tenni? Az a fajta beteljesületlen szerelem, amiben olvasónknak része van, költőket, írókat, filmrendezőket motivált az alkotásra. Ez is ugyanolyan plátói szerelem, mint amikor kamaszkorban az ember rajong valakiért titokban, és csak félve, vagy egyáltalán nem mer lépni. Mindenkivel megesik legalább egyszer az életében, hogy szerelemre lobban valaki iránt, amit az illető nem fog viszonozni. Ez a vágyódás sokszor előrelendítheti a szerelmest, ezek miatt a szerelmek miatt válunk jobb emberré, keresünk jobb munkahelyet, igyekszünk magunkból kihozni a legjobbat. Vagy nem, és marad a csöndes belehalás a szerelembe. Akkor nevezhető problémának, ha beleszól a hétköznapi életbe és gátolja az életünket, ahogyan olvasónk esetében is történik. A vágyódás, a gyengéd érzelmek az elérhetetlen személy iránt sokaknál egyfajta hiányt mutatnak: pótolják mindazt, ami az aktuális kapcsolataikból hiányzik. Olvasónk esetében a szeretet kifejezése a hiányzó láncszem, hiszen azt megkapta egykori szerelmétől, amire ma is vágyik. A jelenlegi kapcsolatában a szeretetnyelvvel valószínűsíthetően gondok vannak, lehetséges, hogy egyikük sem tudja megfogalmazni, mire vágyik a másiktól. Az is egy lehetséges magyarázat lehet az érzelmi kötelékre, hogy a szerelem érzése hiányzik a kapcsolatából, és vágyik szerelembe esni, ezért éli meg valaki olyannal, akivel anno ez tökéletesen működött. Az elérhetetlen személyeket az ilyen szerelemben hülyére idealizáljuk, kivetítünk rájuk olyan érzelmeket, amik csak a mi fejünkben vannak. A közelség és a testiség iránti vágy magas fokon tud égni a távolban, de lehetséges, hogy személyesen erre képtelenek lennénk. Sokan azért nem képesek erre személyesen, mert szoronganak az intimitástól, és ha ez felnőttkorban sokszor újra és újra megismétlődik, akkor érdemes foglalkozni azzal, miért esünk bele elérhetetlen emberekbe. A miértre az egyik magyarázat a gyerekkorból jön, az ellenkező nemű szülővel megélt érzelmi kötelékben keresendő a probléma forrása. Lehetséges, hogy az édesanya, édesapa jelen volt ugyan, de érzelmileg elérhetetlen volt, nem alakult ki kép a stabil kapcsolatról, ezért a fantáziavilág pótolta mindazt. Az is egy magyarázata lehet, hogy a vágyódó ember nem képes megélni azt a kapcsolatot, amiben van valamilyen oknál fogva, és az elérhetetlen szerelemben éli meg az érzelmeit. Ilyenkor tulajdonképpen egyik kapcsolatot sem tudná megélni, hiszen ha beteljesülne a vágya, hamarosan újabb elérhetetlen személyre vágyna. Az önbizalomhiányos, érzelmileg bizonytalan emberek is hajlamosak a beteljesületlen szerelemre, ők azok, akik nem hiszik el, hogy szerethetőek, hogy elegendőek lennének a másiknak. A megoldás az, ha felismerjük, miért táplálhatunk évek óta szerelmet az elérhetetlen személy iránt. Mi hiányzik a jelenlegi kapcsolatból, és azt hogyan lehetne pótolni? A viszonzatlan szerelmeknek is van oka az életünkben és hozzátesznek a fejlődésünkhöz, a változáshoz. Ha már komoly befolyással van a hétköznapi életre, veszélyeztetheti a házasságot, családi életet, akkor mindenképpen foglalkozni kell vele, ha szükséges, szakértő segíteni fogja a folyamatot. Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk. A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: Besenyei Violetta

