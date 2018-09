A vonaton borotválkozó férfi esete megmutatja, miért ne ítéljünk elsőre

Egy férfivel gúnyolódtak az interneten azok után, hogy kikerült róla egy videó, ahogy egy New Jersey-i vonaton borotválkozik. Az 56 éves Antony Torres most előlépett, és azt mondja, ő csak szerette volna rendbe szedni magát, miután napokat volt kénytelen egy hajléktalanszállón tölteni.

Minden el lett cseszve az életemben. Ez az oka annak, hogy a vonaton borotválkoztam

– nyilatkozta az Associated Pressnek.

A felvételt múlthét csütörtökön készítette a vonat egy másik utasa, az látható rajta, ahogy a férfi alaposan megborotválkozik, miközben a borotván maradt habot a padlóra csapja. A videót 2,4 millióan látták hétfő délutánig, egy másikon pedig az látszik, ahogy frissen megborotválkozva egy sört tart a kezében.

A videó alatt rengeteg ronda jelzővel illették Torrest, csak kevesen írtak arról, hogy ne ítélkezzenek, míg nem tudnak semmit a férfiről.

Torres azt mondta most, hogy egy nagyon kiszolgáltatott pillanatban készült róla a videó, hajléktalan és egy New York-i szállón lakik. A családja segítségét kérte, egy testvére adott neki pénzt a vonatra, hogy el tudjon menni egy másikhoz New Jersey-be. Este 7 körül indult a vonata, és már nem volt ideje zuhanyozni vagy tisztálkodni az utazás előtt, de „tisztességesen” szeretett volna kinézni.

Nem akartam, hogy mindenki lássa rajtam, hogy hajléktalan vagyok. Ezért borotválkoztam meg.

Hogy nehéz élete volt eddig Torresnek, azt testvére, Thomas is megerősítette, akihez öccse a vonattal – majd még egy busszal – utazott. Szegény családban nőttek fel egy farmon, Philadelphiától 56 kilométerre. Anthonynak többféle munkája is volt az évek folyamán, volt egy kaszinó biztonsági őre, aztán építkezéseken is dolgozott. Mindig oda költözött, ahol munkát talált. Azt mondja, hogy mindeközben motelekben, buszpályaudvarokon élt.

Egészségügyi problémái is voltak, az utóbbi két évben kétszer is stroke-ot kapott.

Testvére, Thomas szerint azonban Anthony gyakran nagyon rövidlátó volt pénzkérdésekben, és sokszor nem gondolja át, mit válthatnak ki a cselekedetei, ahogy a vonatos esetben is történt.

Amikor azt csinálta, amit, az neki természetes volt. Nem az a fajta ember, aki rosszindulatból cselekszik, vagy mert föl akarja hívni magára a figyelmet

– nyilatkozta a bátyja.

Anthony – aki nem tudta, hogy videót készítenek róla –, mikor megtudta, hogy népszerűvé vált a borotválkozásáról készült felvétel, csodálkozott és egy kissé ideges is lett.

Soha sem gondoltam volna, hogy felkapják, és viccet csinálnak belőlem az emberek.

A sajtóval végül Thomasék vették fel a kapcsolatot, azt mondja, azért, hogy a másik oldalt is lássák az emberek.

Talán az emberek máshogy fognak rá nézni, ha tudják, min ment át

– mondta Thomas.

Az eredeti Twitter-videót azóta törölték.

Kiemelt kép: YouTube, via Guardian