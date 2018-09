A cica egy csomaggal lepte meg az ágyban fekvő gazdáit, aztán mehettek a rendőrségre

Angliában, Bristolban történt a nem mindennapi eset. Egy cica egy csomaggal tért haza reggel, amit nagy elégedetten letett a gazdái elé. A pár már megszokta, hogy a kedvencük folytonosan gyűjtöget, de ezúttal olyan csomagot hozott haza, amit nagyon nem kellett volna.

A zacskóban ugyanis drog volt, méghozzá nagyon sok drog.

Look what the cat dragged in 🐱

Great result in St Paul’s when a resident’s cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!

If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUK pic.twitter.com/l8aEHsf8oa

— ASPolice Ashley (@ASPAshley) September 17, 2018