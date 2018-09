Egy ritka genetikai rendellenesség miatt ilyen igéző a kislány tekintete

Mintha egy cuki rajzfilmszereplő kelt volna életre, annyira babonázó a két éves Mehlani Ramirez tekintete. A kislány szemei egy ritka genetikai rendellenesség, az Axenfeld-Rieger-szindróma miatt hatalmasak – írja a VT.

A betegség a kislány arcának több részét is torzította, ezért máris több műtéten van túl. Most, bárhová is menjen, Mehlanit imádják az idegenek a hatalmas szemei miatt. Az édesanyja azonban előre retteg attól a pillanattól, amikor először találkoznak majd valakivel, aki kigúnyolja, megveti majd a kislányt a mássága miatt.

Valahányszor elmegyünk valahová, és egy idegen megjegyzi, mennyire gyönyörű, nagy szemei vannak, mindig azon tépelődöm, vajon elmondjam-e, hogy ez egy betegség miatt van. Aztán mindig úgy döntök, hogy nem, csak mosolygok, és megköszönöm a bókot. Közben furán érzem magam és magamban azért imádkozom, hogy a kislányom mindig tudja majd magáról, mennyire szép. Ideges leszek, ha belegondolok, mi lesz, ha elkezdi az iskolát. Mi lesz, ha a többi gyerek kicsúfolja majd? Mi lesz, ha emiatt meggyűlöli majd a szemeit? Ilyenkor elsírom magam, hiszen eddig is annyi mindenen ment már keresztül.

Mehlani anyja, Karina a Twitteren öntötte ki a szívét, és megosztott egy fotót a kislányáról. Bár a közösségi portálok tudnak végtelenül kegyetlenek is tudnak lenni, a nő csupa pozitív visszajelzést kapott. Karina azt írta, megkönnyebbült, és rájött, mindig azt fogja majd mondani a kislányának, hogy Isten okkal teremtette olyannak, amilyen, és azt, hogy valamilyen módon minden ember különleges.