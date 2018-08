Úgy döntött a pincérnő, meztelenül szolgálja ki a vendégeket

Valószínűleg senki sem számított arra a marylandi Landing Docking Barban, hogy egy kellemes ital melletti jó beszélgetésen kívül meg is lepi őket valami. Pontosabban valaki:

egy meztelen pincérnő.

Shannonon mindössze testfestés volt, az első vendég, akit kiszolgált nem is vette észre a furcsaságot, egyszerűen csak megköszönte az italát. De aztán szépen lassan többeknek is leesett, mit is látnak.

Egy férfi a barátjának csak annyit mondott: „azon a lányon nincsen ruha”, míg a másik Shannontól kérdezte meg már azt:

Elég meleg van ma idekint, nem?

Aztán egy nőtársaság is kikérdezte, akiknek elismerte a pincérnő, hogy csak testfestés van rajta, mire az asztalnál elkezdtek nevetni.

Nem sokkal később egy másik nővendég azt mondta a lánynak:

Komolyan nem tudom elhinni, hogy ezt csinálod. Ez annyira csodálatos. Olyan jól néz ki. Remekül nézel ki meztelenül!

Majd szinte mindenki elkezdte Shannont fotózni vagy szelfit készíteni vele, amit ő szívesen fogadott.

Kiemelt kép: YouTube