Csobot Adél második babájáról: Túl vagyunk a második éjszakán és borzasztó

A 24 éves énekesnő a napokban szülte meg második gyermekét, Ádint, akit már haza is vihettek. Csobot Adél már a várandóssága ideje alatt is elmondta, hogy második terhességét nehezebben viseli, mint az elsőt és úgy tűnik, a pici a világra jövetele után is nagyobb kihívást jelent szüleinek, mint bátyja.

Istenes Bence második kisfiáról mesélt Ádin nem kímélte szüleit az első otthon töltött éjszakán.

A mindig vidám és energiától kicsattanó énekesnő elég nyúzottan mesélt arról, milyen kétgyermekes anyukának lenni.

Jól vagyunk. Nagyon-nagyon csodálatosan zajlott minden, úgy, ahogy szerettük volna. Természetesen született meg a kisbabánk. Most már itthon vagyunk, túl vagyunk a második éjszakán és … borzasztó. Imádjuk, szeretjük, de én őszinte leszek, nem fogok köntörfalazni, nagyon kemény feladat

– mondta Csobot, aki nem sokat alszik második babája mellett.



Kiemelt kép: Instagram