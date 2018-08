Shawn Mendes Instagram-sztoriban kért bocsánatot magyar rajongóitól

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Shawn Mendes magyar rajongói kicsit talán túlpörögtek, hiszen épphogy a hotel ajtaját nem törték rá a világsztárra.

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a probléma valódi okozója maga Mendes volt, hiszen a nap folyamán egy Instagram-sztoriban – amit azóta már törölt is – megígérte rajongóinak, hogy a még Sziget Fesztiválos koncertje előtt a szállodája előtt lehet majd vele fotókat készíteni. A 20 éves világsztár végül szintén Instagram-sztorikban kért bocsánatot magyar rajongóitól, amelyekből az is kiderül, hogy a rendőrség kérésére nem tudta teljesíteni ígéretét.

Nagy hülyeség volt tőlem, hogy azt mondtam korábban, hogy le fogok menni hozzátok. Meggondolatlanul cselekedtem

– kezdte bocsánatkérését Mendes, majd folytatta:

A rendőrség és a biztonságiak azt mondták, hogy nagyon aggódnak, hogyha kimegyek, akkor a tömeg a hotel elé jön, ahol nagy a forgalom. Nem akarom, hogy akárki megsérüljön

– tette hozzá az énekes, majd végül még egyszer elnézést kért rajongóitól.

Sajnálom még egyszer és megígérem, hogy soha többet nem ígérek ilyet anélkül, hogy ne tartanám be.

(Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images)