A bíróság szerint is a H&M felelős a botrányért

Most született ítélet a másfél évvel ezelőtti H&M botrány ügyében. A cég webshopjában egy technikai hiba miatt fillérekért kínálta termékeit, amire a vásárlók azonnal lecsaptak.

Mivel többen gyanúsnak találták a túlságosan is alacsony árakat, ezért a márka Facebook oldalán is érdeklődtek az ügyben, de miután megerősítást kaptak, hogy nem hibáról van szó, rendeltek. A rendelésekről visszaigazolást is kaptak, de a H&M később mégsem teljesítette ezeket. Cserébe 15%-os kuponokat ajánlottak fel a csalódott vásárlóknak.

Az ügy azonban bíróságra került, az ítélet pedig megszületett, amely szerint nem volt megfelelő eljárás az, hogy a megrendelt, kifizetett és pozitív tartalommal visszaigazolt termékeket a H&M nem szolgáltatta.

A bíróság elmarasztalta a céget, továbbá arra kötelezte, hogy saját költségén ezen megállapítás közzétételéről gondoskodjon a saját honlapján, oly módon, hogy az az ítélet részére történő kézbesítésétől számított egy évig a honlapon látható legyen.

