Czeizel Gábor: Apu nem akarta az ötödik gyereket

A világhírű genetikus, Czeizel Endre elsőszülőtt fia, Czeizel Gábor színházi rendezőként nagy sikereket ér el, jelenleg két színházban is rendez. Ritkán ad interjút, de a Star magazinnak nyilatkozott néhai édesapjához fűződő viszonyáról, akit lassan három éve veszített el.

A lapban arról kérdezték Czeizelt, hogy belső tulajdonságaiban mennyire hasonlít édesapjára.

Mindhármunkban van belőle. Azt, hogy a munkánkat teljes erőbedobással csináljuk, tőle örököltük. Öcsém annyiban más, hogy ő a sporttal tud kikapcsolni, elmegy síelni meg vitorlázni. A húgom meg én kevésbé. Rajtuk kívül ugye van még két kis féltestvérem, bár másfélnek számítom őket, mert apu nem akarta az ötödik gyereket. Persze, amikor megszületett, már elolvadt tőle. Köztudott, hogy a kicsi az apám prosztataműtétje előtt lefagyasztott spermáiból született, az ő akarata ellenére tette. Ez a könyvében is megjelent, nem titok. Vele nem is volt kapcsolatom, mert egyéves lehetett, amikor az apám meghalt. A nagyobbikkal, Andrissal viszont a temetés óta nem beszélhetek, le vagyok tiltva róla. Nekem ez fáj! Korábban is mindig kérdeztük, mikor mehetünk, de a temetés után azt mondta Dóri, ne menjünk. Így szegény gyerek nemcsak az apját veszítette el, hanem a testvérét is