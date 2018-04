Nemzeti Locsolóvers-bajnokság: íme a legjobbak

„Migránst láttam, csakhogy ló volt”.

Hatalmas taps a kedves olvasóknak: őrületes mennyiségű vers érkezett a 24.hu Nemzeti Locsolóvers-bajnokságára.

A rengeteg parádés alkotásból igyekeztünk kiemelni néhányat, de ugyanígy állhatna itt 5-6 másik locsolóvers is. Nagyon köszönjük mindenkinek a részvételt, gratulálunk a legjobbaknak!

Meglocsollak téged mostan,

Enyhén bódult állapotban!

Migránst láttam, csakhogy ló volt,

Hozzad már a kölnit, Sógor!

(Kovács Márton)

Ideges a Fidesz tábor,

véget érhet 8 év mámor.

Egy hét múlva lesz-e fricska,

örvendezhet majd Simicska?

Kell a sok X, vagy a kereszt,

csak elbukik ez a Fidesz!

Sosem volt még Magyar honban,

húsvét után Karácsony van!

Legyen okunk vigyorogni,

szabad most itt locsolkodni?

(Hankóczi Attila)

A húsvéti nyúl is külföldi ügynök,

ezt nem csak a TEK, még a vak is látja,

ismer minden fogást, fortélyt és trükköt:

ül a fűben, mintha szépen szundikálna,

de közben fülét hegyezi és szimatol.

Mi tudjuk, a NER-t aláásni hozták ide,

a közelében folyton arab muzsika szól,

így felmerül a kérdés, nem tálib-e.

Naná, hogy őt is Soros György pénzeli.

Ha nem tudja lebontani a kerítést, átugorja.

A hazánkat mi meg fogjuk tőle védeni,

a határ éber őre majd vízágyúval locsolja.

(Tilinger Gábor)

A kedélyünk lőporos,

Vérrel locsol a Soros.

Vele van az ENSZ és Brüsszel,

Van-e nálad csokis trüffel?

(Petrók György)

Viktor, a fülkevezér

Hazug szóval lépre csallak,

megszerzem a voksodat,

ígérem, hogy fűt-fát adok,

jobbítom a sorsodat.

Becsaplak és átverlek én,

– kapok szidást, haragot-,

képemet pír elkerüli,

rúgok, marok, harapok.

Kisbarátom, látod, ezér’ ,

vagyok én a fülkevezér!

Lettél volna inkább résen,

Nem sírnál az átverésen!”

Kezem zsibbad, lábam nem bír,

– aki ismer, annak nem hír -,

puszta lábon fáj a járás,

kormánytól nehéz a válás.

Mondhatjátok csúnyán, szépen,

semmi nem megy úgy, mint régen,

lettem öreg, gyagyás tulok,

de locsolni még most is tudok!

(Paróczai Gábor)

Svéd erdőben jártam, Semjén Zsoltot láttam,

Lelőtte a nyuszikát, a Jobbiknak puszikát.

Zöld erdőben jártam, Lázár Jánost láttam,

“Mit keres e férfi?” Oda jár ki félni.

Zöld erdőben jártam, Tiborcz Istvánt láttam

A sötétben nem látok, gyere gyújtsál világot.

Zöld erdőben jártam, Orbán Viktort láttam,

Arra jött egy stróman, “Csak egy arab, jól van”

Zöld erdőben jártam, rezsibiztost láttam,

Le akart birkózni, szabad-e locsolni?

(Viet Nguyen)

Nyócadikán’ választás, igéret van bőven,

az hogy ki lesz a vezér addig még függőben,

jobbos balos közepes, van itt mindenféle,

bárcsak elhúznának innen a fenébe!

Tavaszi szél lengedez, nyílik a sok virág,

kampánydalba kezd, mindenféle brigád!

Mindenféle ígéret száll a szélben tova,

mit tehet az ember, ez a politika,

De a húsvét szép ünnep, ne rontsa el semmi,

Lehet még a héten eleget tüntetni.

(Királyvári Tamás)

(Kiemelt kép: Thinkstock)