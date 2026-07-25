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Belföld

Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok

admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 25. 12:24
Az NNGYK elkészítette annak a rendszernek a módszertanát, amelynek alapján szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A cél a betegbiztonság erősítése és az egészségügyi rendszer átláthatóságának növelése.

Elkészült az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (EEÖF) intézményi adatainak nyilvános közzétételét szabályozó módszertan – jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Ez teremti meg annak szakmai alapját, hogy 2026 szeptemberétől a lakosság, a betegek és az egészségügyi dolgozók is hozzáférhessenek az adatokhoz.

Nem kórházi rangsor készül

A nyilvánosságra kerülő információk a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) adatbázisából származnak. Az NNGYK szerint az adatgyűjtés egységes definíciók és validált módszertan alapján történik, ami biztosítja az adatok szakmai megbízhatóságát.

A módszertan egyik legfontosabb eleme, hogy az intézményi fertőzési adatok nem szolgálnak kórházak egyszerű összehasonlítására vagy rangsorolására. A fertőzési mutatókat ugyanis jelentősen befolyásolhatja az ellátott betegek állapota, az ellátás összetettsége, illetve a fertőzések felderítésének intenzitása.

Az adatok értelmezését ezért olyan kiegészítő indikátorok is segítik majd, amelyek árnyaltabb képet adhatnak az egyes intézmények helyzetéről.

Hosszabb fejlesztési folyamat része

Az NNGYK közlése szerint a módszertan kidolgozását széles körű szakmai egyeztetés előzte meg, amelyben infekciókontroll-szakemberek és kórházi szakemberek is részt vettek. A szeptemberi indulásig további háttértájékoztatók és szakmai egyeztetések várhatók, hogy az adatok megfelelő kontextusban jelenjenek meg a nyilvánosság előtt.

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