Egy hét alatt hat fokot hűlt a Balaton

Jelentősen lehűlt a Balaton vize az elmúlt napok változékony időjárásának hatására. A HungaroMet szombati tájékoztatása szerint július 18-án még 26,6 Celsius-fokot mértek, szombat reggelre azonban 20,8 fokra csökkent a vízhőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat felidézte, hogy június első felében erősen ingadozott a tó hőmérséklete, majd a hónap második felében tartós melegedés kezdődött. Ennek eredményeként június 30-án a Balaton napi átlagos vízhőmérséklete 29,2 fokot ért el, ami a mérések kezdete óta a legmagasabb júniusi értéknek számít. A rekordhoz az extrém hőség mellett az alacsony vízállás is hozzájárult.

A nyár vége előtt újra lehet majd fürödni

A HungaroMet szerint a jövő hétre előrejelzett kánikula hatására ismét melegedés várható, így a Balaton vize is újra felveheti a nyár elején tapasztalt emelkedő trendet.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hivatalos vízhőmérséklet-mérést a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, egy méteres mélységben végzik. A part menti, sekélyebb területeken ennél akár 1-2 fokkal magasabb hőmérsékletet is mérhetnek – írta az MTI.