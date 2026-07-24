Orbán Gáspár csádi szerepéről ír a Magyar Hang

A kecskeméti repülőbázisról 2023. szeptember 20-án reggel csaknem kétszázan – egyenruhások, diplomaták, civilek – indultak a Magyar Honvédség Airbus A319-es repülőjével Csádba. A Magyar Hang pénteken megjelent számában azt írja: több egymástól független, a gépen tartózkodó forrása is megerősítette, hogy a gépen ült Orbán Gáspár (akkor még százados), akinek a felszállás után átadták a parancsnokságot,

úgy mutatták be, mint a csádi kiküldetés vezetőjét.

Az akcióról keveset tudni, mert az indulás előtt minden egyes résztvevővel szigorú titoktartási nyilatkozatot írattak alá. Az újság birtokába került a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda fejléces dokumentuma, amelyből idéz is. A hetilap emlékeztet rá, hogy Orbán Viktor fiának csádi részvételét az előző kormány igyekezett teljesen eltitkolni, korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is csak annyit árult el, hogy a csádi misszió előkészítésében vett részt.

Noha a választási kampányban még azt is próbálták letagadni, hogy tervben volt a küldetés, a lap birtokába került egy a Honvédelmi Minisztérium által tavaly novemberben készített előterjesztés-tervezet a csádi misszióról. Abban 2026-ra több mint 4 milliárd forintos költséggel, 1 milliárd 150 milliós nemzetbiztonsági kiadással számoltak.

A Magyar Hangnak a parlamentben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter nem kommentálta az információkat, azt mondta: vizsgálat folyik az ügyben.

Korábban Pálinkás Szilveszter beszélt a nyilvánosság előtt Orbán Gáspárról és csádi misszióról, szerinte a miniszterelnök fia

ötvenszázalékos harcértékvesztéssel számolt, ez azt jelenti, hogy az általa vezetett misszióban ötven százaléka a magyar katonáknak meg fog halni.

A volt vezérkari főnök, Böröndi Gábor erről később azt mondta: Orbán Gáspár egy ideig részt vett kormányzati tervezőcsoportban, nagykövetekkel, szakemberekkel és tisztekkel.