Magyar Péter leköpése után egy nappal a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét

A 24.hu információi szerint egy nappal azután, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről tartott sajtótájékoztatón a Nyugati-pályaudvaron egy férfi leköpte Magyar Pétert, már nem a Készenléti Rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét.

Az ORFK csütörtökön még azt közölte az RTL Híradóval, hogy nem tervezi a védelem megerősítését, közben azonban már el is került a szervezettől a feladat. Úgy tudjuk, péntektől a Terrorelhárítási Központ felel Magyar Péter őrzéséért. Arról, hogy helytálló-e az információ, kérdést küldünk a TEK-nek, ám helyettük a Belügyminisztérium válaszolt.