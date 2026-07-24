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Belföld

Magyar Péter leköpése után egy nappal a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét

admin Spirk József
2026. 07. 24. 09:49
A 24.hu információi szerint pénteken már át is vették Magyar őrzését, a Belügminisztérium válaszolt is kérdéseinkre.

A 24.hu információi szerint egy nappal azután, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről tartott sajtótájékoztatón a Nyugati-pályaudvaron egy férfi leköpte Magyar Pétert, már nem a Készenléti Rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét.

Az ORFK csütörtökön még azt közölte az RTL Híradóval, hogy nem tervezi a védelem megerősítését, közben azonban már el is került a szervezettől a feladat. Úgy tudjuk, péntektől a Terrorelhárítási Központ felel Magyar Péter őrzéséért. Arról, hogy helytálló-e az információ, kérdést küldünk a TEK-nek, ám helyettük a Belügyminisztérium válaszolt.

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