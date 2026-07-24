Gajdos: Nincs származási igazolása a hatvanpusztai zebrák nagy részének

A hatvanpusztai zebrák nagy része nem rendelkezik semmilyen származási igazolással. Gajdos László újabb videóban adott hírt a Mészáros-birtokra telepített egzotikus állatokról.

Az élő környezetért felelős miniszter a hét elején adott tájékoztást arról, hogy az elmúlt két évben összesen tizenhét zebra fordult meg a területen.

A hivatalos iratokból végre kiderült az igazság, miszerint totális a káosz! Egyetlen dolgot állíthatunk biztosan, felelős állattartásról itt nem beszélhetünk

– mondta Gajdos a Facebookján közzétett újabb videóban.

Az előzetes vizsgálatok szerint az állatok egy része hiányzó papírokkal érkezett, az engedélyeket utólag kérték meg, 5 zebrának pedig meg sem kérték a veszélyesállat-tartási engedélyt. A 17-ből mindössze 10 szerepel a hivatalos nyilvántartásban. A határozatok tele vannak hibákkal és volt olyan zebra, amelyik kilenc évig nem kapott útlevelet.

A gondatlanság ráadásul tragédiákhoz vezetett. A Tihamér nevű zebrát engedély nélkül, feketén tartották, a létezése csak a halála után derült ki. A nem megfelelő kerítés miatt három zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatok tetemét pedig szabálytalanul, egy sertéspestisgödörbe dobálták. Ez nem állatvédelem, hanem súlyos felelőtlenség

– közölte a miniszter és hozzátette, hogy átfogó vizsgálatot rendelt el az érintett állattartási körülmények és a szabályok betartása ügyében.