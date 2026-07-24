Volt fővárosi főügyész: Fidesz-győzelem esetére be voltak tárazva ügyek Magyar Péter ellen is

Egy esetleges Fidesz-győzelem esetére be voltak tárazva ügyek, például a jelenlegi kormányfővel, Magyar Péterrel szemben, amelyeket aztán csendben és főleg villámgyorsan ejtettek. (…) Ha a Fidesz nyer, nem lennék abban biztos, hogy ma nincs meggyanúsítva a jelenlegi kormányfő

– mondta a Jelennek adott interjújában Ihász Sándor.

A korábbi fővárosi főügyész ezt a választ az arra vonatkozó kérdésre adta, hogy a kormányváltás óta előjöttek ügyek, amelyekkel látszólag az ügyészség a Fidesz után immár a Tisza Pártnak akar megfelelni. Erre példaként az NKA-ügy merült fel, amelyben nem csak több vezetőt letartoztattak, de legutóbb már a Fidesz összes szerverét is lefoglalták.

Ihász azzal folytatta a gondolatmenetét, hogy látni kell, az ügyészség egy látványpékség, ami mindig is úgy működött, hogy a kormányváltások után látványosan eljárt bizonyos szimbolikus ügyekben. Szerinte azonban ezek az eljárások „semmilyen érdemi, rendszerszintű és tartós szakmai váltást nem jelentenek”.

A volt fővárosi főügyész Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondására korábban számított. Álláspontja szerint Nagy eleve nem kerülhetett volna ebbe a pozícióba, mert emberileg és szakmailag is alkalmatlan rá. Ihász értelmezésében a legfőbb ügyész távozása

egyfajta előremenekülés,

a szerv pártatlanságára való hivatkozása pedig visszatetsző az ő és a szintén a fideszes kétharmad által megválasztott elődje, Polt Péter munkásságának ismeretében.

Ihász Sándor szerint Nagy Gábor Bálint abban bízik, a lemondásával elkerülheti, hogy válaszokat kelljen adnia azokra az égető kérdésekre, amelyek az aranykonvoj-ügytől kezdve az önkormányzati vezetők állítólagos korrupciós érintettségén át az MNB-botránnyal kapcsolatos eljárásokat veszik körül. Mint mondta, ezeket az ügyeket a legfőbb ügyész sohasem tisztázta, a kételyeket nem cáfolta, sőt, meglátása szerint nem is törekedett erre. Ihász hozzátette, hogy ezek miatt az eljárások miatt az az általános vélemény alakult ki, hogy az ügyészség szakszerűtlen és politikailag elfogult.

Amikor kinevezték, számos volt kolléga, akiknek a szakmai értékítéletében nincs okom kételkedni, csak nézett egymásra – jó, nem tagadom, ebben van egy kis túlzás is –, hogy vajon ki ez az ember? Hiszen a szakmai előélete semmilyen formában nem tette alkalmassá erre a tisztségre

– mondta Nagy Gábor Bálintról a volt fővárosi főügyész.

Ihász Sándor a Központi Nyomozó Főügyészség már júniusban lemondó vezetőjéről, Fürcht Pálról elmondta, hogy alaposan ismeri, ugyanis főügyészként több évig a beosztottja volt. Mint mondta, Frücht az ő kérése ellenére, kizárólag Polt egyszemélyi döntése alapján dolgozott kerületi vezető ügyészként, később más kulcsfontosságú szakmai területetek vezetőjeként. A személyes tapasztalata és véleménye szerint Frücht Pál vezetőnek mindig is alkalmatlan volt, aki egy „szerény szakmai felkészültségű, de feltétlen lojalitású és mérhetetlen karriervággyal jellemezhető személy”.