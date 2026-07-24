33 embert, köztük több körözött személyt is elfogtak a fokozott közbiztonsági akció első hetében Budapesten

Tovább folytatódik az átfogó rendészeti ellenőrzés Budapesten. A BRFK közleménye szerint 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a harminc napos fokozott közbiztonsági akció első hetében.

Az ellenőrzéssorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben, amelyek során 712 embert igazoltattak, 33 embert elfogtak, további 33-at előállítottak, 6 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre.

A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak. Szabálysértési feljelentést 16 esetben tettek, további 40 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az intézkedések között a közterület rendjét érintő szabálysértések – így például köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás – mellett közlekedési szabályszegések is szerepeltek.

Magyar Péter miniszterelnök múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy a Belügyminisztérium a főváros egyes területeiről érkező lakossági jelzésekre reagálva a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség és a polgárőrség bevonásával harminc napos fokozott közbiztonsági akciót indít Budapesten.