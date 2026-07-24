A KNYF-ről belső e-mailben figyelmeztették Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy „ráéghet” az aranykonvojsztori

A Központi Nyomozó Főügyészségről (KNYF) levélben figyelmeztették Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt az aranykonvojügy titkosszolgálati műveletének lehetséges következményeire – írta a 444.

A lap birtokába jutott belső e-mailt május 18-án reggel küldték a Legfőbb Ügyészségre, és több más ügyészségi vezetőhöz is eljutott. A levél tárgyaként azt tüntették fel, hogy az „utolsó pillanatokban vagyunk”.

A levél írója szerint az ügyészségre és az Alkotmányvédelmi Hivatalra (AH) is „ráéghet” az ukrán pénzszállítók elleni akció, amelyet a levélíró a Tisza Párttal szembeni titkosszolgálati lépésként értékelt.

A levélíró sorra vette a korábbi eseményeket, és arra a következtetésre jutott, hogy a Legfőbb Ügyészség súlyos szakmai hibákat vétett, amikor az AH feljelentése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) jelölte ki az ukrán pénzszállítókkal szemben indított, pénzmosás gyanúja miatti nyomozás lefolytatására.

A KNYF május 18-i álláspontját tükröző e-mailben a levélíró arra figyelmeztet, hogy a szakminiszteri jelentéstételkor „mindenki a Legfőbb Ügyészségre fog mutatni”, és az akciót AH–ügyészség közös műveletként fogják beállítani. A levélíró szerint valószínűsíthető, hogy az AH sem vállalja el majd a felelősséget, hanem azt állítja majd: ez nem egy „TISZA Párt elleni tipikus titkosszolgálati művelet volt”, hanem egy a Legfőbb Ügyészséggel konzultált, súlyos bűncselekmény miatti eljárás.

A 444 megjegyzése szerint, bár a levél a KNYF akkori feltételezéseit tartalmazza – amelyekből más következtetések is levonhatók –, a dokumentumban leírt események egymásutániságát a jogellenes fogva tartás miatt indult eljárás tanúvallomásai, valamint belső ügyészségi és NAV-os iratok is alátámasztják.

A lap megkereste a Legfőbb Ügyészséget. Onnan azt a tájékoztatást kapták, hogy a kiemelt ügyekben a főügyészségek belső utasítás alapján tesznek hivatalos jelentést. A kérdéses e-mailről azt írták, hogy az csupán „a Központi Nyomozó Főügyészség részéről egy informális tájékoztatás, egyéni következtetés, vélemény volt”, amelyet a szakmai főosztály megkapott, és a hivatalos jelentést csak ezt követően tették meg.