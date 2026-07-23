Velkey: A Szijjártó Péter-féle Külügyminisztérium 202 millió forint közpénzt költött a tusványosi résztvevők kiadásaira

A Külügyminisztériumban megnézték, hogy az Orbán-kormány mennyit költött a tusványosi fesztiválra. Az eddig fellelt dokumentumok alapján azt találták, hogy „a Szijjártó Péter-féle Külügyminisztérium 2025-ig több mint 202 millió adófizetői pénzt költött a tusványosi résztvevők utazására, szállására, étkezésére és egyéb hasonló jellegű kiadásaira” – osztotta meg a részleteket a Facebookon Velkey György. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzáteszi, ezek az állami költések leginkább Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint Semjén Zsolt volt miniszterelnök-helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak.

Kiderült az is, hogy Orbán Viktorral általában Havasi Bertalan utazott, valamint „a külügy pénzén utazott tusványosra az adriai szigeten összeeszkábált, majd csődöt mondott győzelmi terv agytrösztje: Kaminski Fanny, Orbán Balázs és Máté János” is.

2022-ben felfért még melléjük a repülőgépre Kocsis Máté, a Fidesz akkori frakcióvezetője, hazafelé pedig még egy potyautasnyi hely is maradt: Schiffer Andrásnak (ő legalább visszafizette az útiköltséget az államkasszának) – írja az államtitkár.

Mivel utaztak Orbánék?

A dokumentumokból kiderült az, is hogy Orbán Viktor és delegációja többnyire honvédségi Falcon különgéppel utazott Erdélybe. „Korábban viszont a Külügyminisztérium külön magángépet bérelt Orbánéknak – egy olyan célállomás elérésére, amit néhány órás autóúttal is meg lehetett volna közelíteni. 2014-ben 7,3 millió forintért, 2015-ben pedig 10,4 millió forintért” – írja Velkey György.

Arra is volt példa, hogy a Türk Tanácstól érkezők tusványosi kiadásaira költött a Szijjártó-féle Külügyminisztérium. Vagy épp VIP-várókra és Orbán Viktor beszédének fordítására.

Az államtitkár szerint a végső összeg jóval magasabb lehet 202 milliónál, „hiszen az általunk eddig megismert dokumentumok csak az adatok egy részét tartalmazzák”. Hozzátette, folytatják a külügyi költések átvizsgálását.

Orbán Viktor idén Wizz Air-géppel utazott Tusnádra: