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Belföld

Publicus: a fideszesek harmada is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását

admin Ürmös Dániel
2026. 07. 23. 09:11
A legmegosztóbb az országgyűlési képviselők mandátumkorlátozása, miközben a fideszesek 18 százalékának is elfogadható, hogy a miniszterelnöki mandátumkorlátozás értelmében Orbán Viktor már nem lehet többé kormányfő.

A fideszes szavazók 29 százaléka is támogatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását, 17 százalékuk pedig egyetért a mandátumkorlátozással – derül ki a Publicus Intézet legutóbbi kutatásából, melyet a Népszava megbízásából készítettek.

A felmérés eredményei szerint a leginkább az osztja meg a társadalmat, hogy az országgyűlési képviselők a jövőben csupán három cikluson keresztül tölthetik be mandátumukat. Ezzel az összes megkérdezettek 54 százaléka értett egyett, további 7 százalék pedig „inkább egyetért” választ adott. Pártokra lebontva: a tiszás szimpatizánsok 84 százaléka, míg a fideszesek 17 százaléka üdvözli a döntést.

Jóval egyértelműbb a támogatottsága a miniszterelnöki mandátumkorlátozásnak, melyet az új alaptörvény 8 évben maximált. Ezzel a megkérdezettek majd háromnegyede, 74 százaléka értett egyet. Ennek értelmében Orbán Viktor sem lehetne többé miniszterelnök, melyek a felmérés alapján a fideszes szavazók 18 százalékának is elfogadható.

A kutatás szerint ennél is magasabb, 78 százalékos támogatottságú a társadalomban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása: a tiszások közel 100 százaléka támogatja azt, de a fideszesek 29 százaléka is mellette áll.

A megkérdezettek 71 százaléka örül annak, hogy a vármegyéket újra megyéknek, a főispánokat pedig újra kormánymegbízottaknak fogják hívni. Több mint kétharmados támogatottsággal bír az adatok alapján Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnése is.

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