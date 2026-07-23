Magyar Péter: ősztől áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket

Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek – jelentette be Magyar Péter csütörtökön reggel Facebookon. Hozzátette: a kormány döntése összhangban van a korábbi vállalásaikkal.

Korábban arról írtunk: szakértők szerint az áfa eltörlése a gyógyszerek esetében inkább csak gesztus, nagy megtakarítást nem várhatnak tőle a betegek.

Magyar Péter miniszterelnök még a kampányban megígérte, hogy nulla százalékra csökkentik a gyógyszerek áfáját. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint ez az ígéret egyértelműen csak a receptre felírt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozott. A korábbi egészségügyi államtitkár, a fideszes Takács Péter viszont azt hiányolja, hogy miért nem lesz nulla az összes gyógyszer áfája, azaz a vény nélkülieké is.