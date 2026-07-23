Csak kísérővel mert közlekedni egy védett házból hazaköltöző anya a szakítása után, az őt megöléssel fenyegető férje üldözőbe vette és leszúrta

Súlyosabb büntetést kért a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség arra a férfira, aki két évvel ezelőtt leszúrta a vele szakító feleségét Füzesabonyban. A kétgyermekes házaspárnak megromlott a kapcsolata a férfi féltékenysége miatt.

A fellebbviteli főügyészség közleménye szerint a férj az alkohol- és droghasználata miatt egyre agresszívebben viselkedett és rendszeresen megverte a nőt, amelynek a két kiskorú gyermekük is tanúja volt voltak. Emiatt a gyermekvédelmi hatóságok kétszer is védett házba menekítették az anyát a gyermekeivel, ahonnan azonban a nő a kiskorúakkal távozott, és helyreállította kapcsolatát a férfivel.

Éveken át bántalmazta a nőt

A hosszú ideje tartó bántalmazás miatt az asszony 2024 februárjában végleg elhagyta férjét. A férfi ezt követően rendszeresen megöléssel fenyegette, így a nő az utcán csak kísérővel mert közlekedni. A férfi elhatározásának megfelelően 2024. május 13-án a nő lakóházához ment, ahová erőszakkal bejutott, majd a menekülő feleségét üldözőbe vette és egy késsel többször megszúrta. A támadást követően öngyilkossági szándékkal önmagát is többször hasba szúrta, élete műtéti beavatkozással volt megmenthető.

Az Egri Törvényszék 15 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette, kapcsolati erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette, valamint magánlaksértés vétsége miatt azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés nem áll arányban a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyával. A férfi éveken át megfélemlítette, bántalmazta feleségét, semmibe vette az emiatti hatósági intézkedéseket, majd előre kitervelten, a különös kegyetlenséghez közelítő módon oltotta ki a nő életét. Mindezekre tekintettel a kiszabott szabadságvesztés büntetés súlyosítása indokolt.