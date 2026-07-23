„A számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva” – reagált az ÁSZ Magyar Péter bejelentésére

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – írja közleményében az ÁSZ.

Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy elrendelték az Állami Számvevőszék teljes átvilágítását. „A cél az, hogy az ÁSZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait” – indokolta a döntést a miniszterelnök, aki szerint más intézmények vezetőivel együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.

Az Állami Számvevőszék a közleményében kiemelte: az ÁSZ mindig az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta el a feladatát, segítette a jogalkotók munkáját is, de

országgyűlési szervként nem része a végrehajtó hatalomnak, működésének felülvizsgálatára a kormány nem jogosult, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva.

Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége minden szervezettől független, feladatkörét az Alaptörvény rögzíti – hangsúlyozták. A közlemény szerint pontosításra szorul a csütörtöki kormánybejelentés azért is, mert a számvevőszék 1989 óta sosem volt felügyeleti szerv, ilyen jogosítványokkal nem rendelkezett, most sem felügyeleti szerve egy állami intézménynek sem.

Az ÁSZ ellenőrző szervezet, amely a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését végzi, ami a felügyeleti típusú szervezethez, jogkörhöz képest egészen más jellegű hatáskör, eszközrendszer és feladatellátás – tették hozzá. Visszautasítják az ÁSZ-elnök személyét érintő és a szervezet alkotmányos függetlenségét sértő miniszterelnöki kijelentéseket is, ezeket „Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként” értékelik.

Különösen visszás a „beavatkozási kísérlet” azért is, mert más pártokkal együtt most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását – írták.