Lánczi Tamás elmondta, hogy szerinte miért veszített a Fidesz

A volt hivatalvezető a beszélgetés során arról beszélt, hogy szerinte a kormánypárt gyengébb választási szereplése részben kommunikációs kudarcokra vezethető vissza. Úgy vélte, a választók nem kaptak kellően világos képet arról, kik állnak a független sajtótermékek mögött, amelyeket propagandának nevezett.

„Zaklatásnak” nevezte a megkeresést

Lánczi többször hangsúlyozta, hogy már nem tölt be közfeladatot, ezért magánemberként tekint magára. A 444 kérdéseit zaklatásnak minősítette, és azt állította, hogy az újságírók az arcába nyomták a mikrofont. Szerinte a sajtónak inkább az aktuális döntéshozókat kellene kérdőre vonnia.

A beszélgetés egyik központi témája a média működése volt. Lánczi vitatta, hogy a 444 klasszikus sajtótermékként működne, és ismételten külföldi érdekeket szolgáló propagandaként jellemezte a lapot. Arra a felvetésre, hogy a sajtó feladata a hatalom ellenőrzése, azzal reagált, hogy szerinte bizonyos politikai szereplőkkel szemben nem érvényesül ugyanilyen szigorú ellenőrzés.

Előkerült a gödi Samsung-gyár ügye is

A volt hivatalvezető szerint a sajtó több esetben valótlan állításokat fogalmazott meg a Samsung gödi beruházásával kapcsolatban. Azt állította, hogy a hivatal vizsgálatai nem támasztották alá a kritikákat, és szerinte az is ezt bizonyítja, hogy az érintett médiumok nem kezdeményeztek jogi eljárásokat a hivatal megállapításaival szemben.

Lánczi arról is beszélt, hogy a júniusban megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal rendezett körülmények között került át az Igazságügyi Minisztériumhoz és állítása szerint az átadás során nem merültek fel kifogások a szervezet működésével kapcsolatban. Azt ugyanakkor nem árulta el, hogy a hivatal megszűnése után mivel foglalkozik, mondván, ehhez a sajtónak nincs köze.