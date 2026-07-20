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Rétvári Bence: Ön állva tapsolt Novák Katalinnak, most meg azt mondja, a köztársasági elnök ne jöjjön politikai pártból

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 20. 13:51
Varga Jennifer / 24.hu

Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője azt mondta: Magyar Péter ott volt Novák Katalin beiktatásán, a harmadik sorban ült és állva tapsolt a köztársasági elnöknek, aki a Fideszből érkezett,

most meg arról beszél, hogy ne a pártpolitikából jöjjön az új köztársasági elnök

Rétvári szintén a széleskörű társadalmi egyeztetést hiányolta Polgár Judit jelölése kapcsán. Rétvári szerint még a tiszásokat is eltiltották a véleménynyilvánítástól, amikor letiltották a hozzászólások lehetőségét a Tiszához kötődő chat-csoportokban. A KDNP frakcióvezetője úgy látja, a miniszterelnök a Parlamentben a kölcsönös tiszteletadással és magyar érdekkel szemben inkább a Fidesz–KDNP képviselőinek gyalázásával foglalkozik.

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