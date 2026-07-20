Részegen árnyékbokszolt a benzinkúton, a shop vendégei zsebre tett kézzel nézték

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki tavaly ősszel ittasan balhézott az egyik csornai benzinkúton, és többször is megütötte a shop üvegét. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi zavartan és agresszívan viselkedett, ezért rendőri intézkedésre került sor.

A férfi ezt követően sem hagyott fel a kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartásával, kiabált, valamint a shop rész üvegét többször megütötte. A vádirat szerint a férfi a garázdaság mellett más bűncselekményeket is – lopás, kábítószer birtoklása, ittas járművezetés – elkövetett.

Az ügyészség letöltendő fogházbüntetést kért a garázdaság vétségével és más bűncselekményekkel vádolt férfira azzal, hogy tiltsák el őt a járművezetéstől és a közügyek gyakorlásától.