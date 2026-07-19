budapest-tallinnmadárütközéswizz air
Belföld

Visszafordult Ferihegyre a Wizz Air Budapest–Tallinn-járata

Xavier Bonilla / NurPhoto via AFP
admin Vaskor Máté
2026. 07. 19. 09:24
Xavier Bonilla / NurPhoto via AFP

A ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest–Tallinn-járata vasárnap reggel fél hatkor, jelezte a Tudásmorzsák a repülésről nevű szakmai Facebook-oldal.

A poszt szerint az Airbus A321neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás (súlycsökkentés) után rendben leszálltak.

A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogy ha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartószemélyzet is

– olvasható a bejegyzésben.

Hozzátették: ha a célrepülőtéren észlelik, hogy például megsérült az orrkúp, ott sokkal nehézkesebb a javítás, ráadásul a visszajárat is bukik. Itthon pedig helyben van a cseregép, vagy az átvizsgálás után mehet tovább a gép.

A Wizz Air a napokban jelentette be, hogy két új városba indít járatot Budapestről. 

Kapcsolódó
Milánóba indult egy szerencsétlenül járt utas, akinek előbb a Ryanair törölte a járatát, majd a Wizz Air gépével másik városban landolt
Áldatlan állapotokat okozott múlt hétvégén a légi közlekedési sztrájk egész Olaszországban, de talán kevesen jártak annyira pórul, mint egyik olvasónk, akinek a vészmegoldása is kudarcba fulladt.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Mindig minden a gyermek megismeréséről szól” – bemutatjuk az iskolát, ahonnan a közoktatási államtitkár érkezett
Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok - 1 milliárd 140 millió forint volt a tét!
„Holnap már senki sincs biztonságban” – Orbán Viktor reagált Sulyok Tamás aláírására
Sulyok Tamás aláírta az alkotmánymódosítást, hétfőtől nem ő a köztársasági elnök
Interjú a Gyermekek Háza vezetőivel 2026. június 29-én Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnáziumban.,
„Mindig minden a gyermek megismeréséről szól” – bemutatjuk az iskolát, ahonnan a közoktatási államtitkár érkezett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik