Visszafordult Ferihegyre a Wizz Air Budapest–Tallinn-járata

A ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest–Tallinn-járata vasárnap reggel fél hatkor, jelezte a Tudásmorzsák a repülésről nevű szakmai Facebook-oldal.

A poszt szerint az Airbus A321neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás (súlycsökkentés) után rendben leszálltak.

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A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogy ha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartószemélyzet is

– olvasható a bejegyzésben.

Hozzátették: ha a célrepülőtéren észlelik, hogy például megsérült az orrkúp, ott sokkal nehézkesebb a javítás, ráadásul a visszajárat is bukik. Itthon pedig helyben van a cseregép, vagy az átvizsgálás után mehet tovább a gép.

A Wizz Air a napokban jelentette be, hogy két új városba indít járatot Budapestről.